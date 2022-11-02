Иркутск, , 15:11 — REGNUM План мероприятий по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» утвердили в Иркутской области. Как сообщает 2 ноября телеграм-канал правительства Приангарья, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев.

Исполнительными органами государственной власти ответственным за реализацию плана определены министерство имущественных отношений и служба архитектуры. Исполнителями также выступают органы местного самоуправления муниципальных образований региона.

«Федеральная государственная программа «Национальная система пространственных данных» была утверждена в декабре 2021 года. Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, упростит процессы сбора данных для принятия управленческих решений, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов», — рассказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Основные мероприятия согласно плану должны быть завершены к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, получать высокоточные пространственные данные будут при помощи беспилотников в Башкирии.

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