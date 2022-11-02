Уфа, 2 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Ключи от автомобилей «Лада Гранта» вручил глава БашкирииРадий Хабиров лучшим комбайнерам республики. Об этом 2 ноября подтвердили в пресс-службе главы региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Комбайнер осматривает свою технику

Отмечается, что церемония награждения лучших хлеборобов региона прошла в конгресс-холле «Торатау» в Уфе и была посвящена дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сообщается, что ключи от автомобилей получили десять комбайнеров, которые достигли наилучших результатов в уборке урожая в 2022 году.

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