Ереван, , 15:08 — REGNUM Спикеру парламента Армении Ален Симонян сожалеет о том, что приходится обсуждать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об армяно-азербайджанском конфликте. Об этом глава законодательного органа 2 ноября заявил на брифинге.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Его попросили дать оценку заявлениям белорусского лидера, сделанным на заседании Совета ОДКБ, а также на встрече с генсеком Организации Станиславом Засем в Минске.

«Я не увидел серьёзности в его выражениях», — сказал Симонян.

Он также считает, что Лукашенко якобы выразил не свою позицию, а она была ему «подсказана».

Напомним, Лукашенко при обсуждении с Засем армяно-азербайджанского конфликта заявил, что Евросоюз и ОБСЕ пытаются втянуть в этот конфликт в рамках некоей «игры». Президент Белоруссии заявил, что он против отправки дополнительных наблюдателей на границу Армении и Азербайджана для мониторинга ситуации.

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