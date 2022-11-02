Рыбинск, Ярославская область, , 15:10 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области мужчина зарезал сотрудницу школы №43 на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Нападение с ножом Pixabay.com

«Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом. После чего мужчина причинил ножевое ранение себе, в настоящее передан медикам, госпитализирован. Получившая ранение женщина также госпитализирована», — сообщили в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции.