Барнаул, 2 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 2 ноября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя — владельца верёвочного парка, где пострадал 13-летний ребёнок.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Верёвочный парк

По данным следствия, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя является предоставление развлекательно-игровых услуг на территории верёвочного парка, расположенного в городе Барнауле.

Летом 2022 года в нарушение требований безопасности, обвиняемый привлек в качестве директора, инструктора и стажера сотрудников, не имеющих какого-либо специального образования в области альпинизма, у которых так же отсутствовали знания по правилам эксплуатации верёвочного парка. Кроме того, предприниматель не провел полной проверки конструкций верёвочного парка после длительного хранения в зимний и весенний период времени на свежем воздухе.

Вследствие ненадлежащего хранения оборудования на полимерной оплётке страховочного троса произошли повреждения в виде микро разрывов, что привело к возможности проникновения влаги и образованию коррозии стальной части троса. Днем 10 июля 13-летний мальчик сорвался при прохождении веревочной трассы. При этом надетый на нем страховочный стальной трос под тяжестью его тела оборвался, и ребенок упал с высоты не менее пяти метров, получив ссадины и переломы. Данные травмы причинили несовершеннолетнему средней тяжести вред здоровью.

В ходе предварительного следствия предприниматель вину в содеянном признал полностью, а также в период прохождения лечения оказывал семье потерпевшего помощь. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее дал поручение представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка на веревочной трассе в Барнауле.

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