Москва, 2 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В России, в отличие от других ядерных держав, существует мораторий на смертную казнь. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», — написал Медведев.

По его словам, это является вопросом «выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества».