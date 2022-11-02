Москва, 2 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Весьма выгодное всем решение предложила Causeur — продавать России для ЕС нефть дешевле в обмен на страхование её доставки. В истории было много примеров с предложением скидок в обмен на гарантии прохождения грузов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Mohan R Танкер

«При Петре I прибыль Великобритании от московской нефтяной компании порой составляли 300-400%.

Морские перевозки всегда были самым прибыльным бизнесом. И текущая ситуация с ростом тарифов на перевозку и рекордных ставок фрахта становятся и причиной мировой инфляции и конфликтов.

Крупные судоходные компании настроились увеличивать парк судов и заказали рекордное количество новых крупногабаритных танкеров и контейнеровозов которые поступят в эксплуатацию уже с 2023 года.

Крупнейшие компании класса Maersk отчитываются по рекордам прибыли. Индустрия морских перевозок в целом получила ошеломляющую прибыль в размере сотни миллиардов долларов.

Это подтверждает и факт, что Maersk заказали постройку 12 новых больших контейнеровозов в четыре раза больше Synergy Oakland. В структуре мирового торгового флота российские суда занимают всего лишь 1%.

Возможно, так как в США тема легализации каперства поднимается регулярно. В 2020 году объектом были китайские суда, сейчас наши. В марте 2022 года с такой инициативой выступил Лэнс Гуден (республиканец от штата Техас): изымать принадлежащие подпавшим под санкции россиянам яхты и самолеты, используя каперские свидетельства.

Ещё дальше пошёл новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак , который позволил возобновить выдачу каперских свидетельств в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Фактически дал право захватывать танкеры и газовозы перевозящие иранские или российские энергетические ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия могла бы продавать странам ЕС нефть по сниженной цене в обмен на страхование ее транспортировки. Такой вариант предложил один из авторов французского издания Causeur.

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