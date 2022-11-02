Подгорица, , 15:07 — REGNUM По данным статистического бюро Monstat, промышленное производство в Черногории в третьем квартале упало на 6,8% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Производство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По сравнению с третьим кварталом прошлого года в секторе добычи руды и камня зафиксирован рост на 9,7 процента, в то время как в секторе обрабатывающей промышленности снижение составило девять процентов, а в секторе электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха — снижение на 7,8 процента», — говорится в сообщении.

Промышленное производство в Черногории в третьем квартале зарегистрировано на том же уровне, что и во втором квартале.

«По сравнению со вторым кварталом в секторе добычи руды и камня зафиксирован рост на 47,3 процента, в то время как в секторе обрабатывающей промышленности зафиксирован спад на 11,5 процента, а в секторе снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха — рост на 14,8 процента», говорится в сообщении.