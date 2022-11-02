Томск, 2 ноября 2022, 15:06 — REGNUM Северская рота специального назначения Росгвардии «Рысь» обратилась в городскую думу Томска за финансовой поддержкой. Видео появилось в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам военнослужащих, для отправления в зону проведения СВО бойцам приходится за свой счёт закупать экипировку.
В администрации Томска уже отреагировали на просьбу, выразив готовность помочь спецназовцам.
«Мы уже связались с представителями роты, запросили информацию о том, что непосредственно необходимо бойцам, а также оговорили возможности передачи закупленного. В ближайшее время необходимые вещи отправятся северчанам», — отметил заместитель мэра Константин Чубенко.
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