Томск, 2 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Северская рота специального назначения Росгвардии «Рысь» обратилась в городскую думу Томска за финансовой поддержкой. Видео появилось в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rosguard.gov.ru Спецназ Росгвардии

По словам военнослужащих, для отправления в зону проведения СВО бойцам приходится за свой счёт закупать экипировку.

В администрации Томска уже отреагировали на просьбу, выразив готовность помочь спецназовцам.

«Мы уже связались с представителями роты, запросили информацию о том, что непосредственно необходимо бойцам, а также оговорили возможности передачи закупленного. В ближайшее время необходимые вещи отправятся северчанам», — отметил заместитель мэра Константин Чубенко.

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