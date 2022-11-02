Алагирский район, Северная Осетия, 2 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии стала участником пилотного проекта по производству электроэнергии от солнечных батарей школа в селении Верхний Фиагдон. Образовательной организации подарили солнечную электростанцию. Теперь учащиеся школы смогут проследить весь процесс получения электроэнергии из энергии солнца, сообщили в пресс-службе минприроды РСО-Алании.

Igor Savin Солнечная электростанция

Несмотря на то, что школьники получили в подарок мини-электростанцию, при внедрении проекта они смогут проследить все циклы создания больших энергетических объектов — от проведения инженерных изысканий и проектирования до строительства и запуска в эксплуатацию.

На школе в селении Верхний Фиагдон впервые в республике опробуют проект «ЭкоШкола», который инициировала компания «ЭкоЭнерджи Групп» при поддержке компании «Юнигрин Энерджи».