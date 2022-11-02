Краснодар, , 15:05 — REGNUM В городах и районах Краснодарского края на Новый год и в период январских праздников массовые торжества проводить не планируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 2 ноября.

Новогодняя ёлка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запрет распространяется на праздничные концерты и фестивали, большие театрализованные представления, запуск фейерверков. В обычном режиме будут работать ёлочные базары.

Отменять новогоднюю программы для детей на Кубани отменять не будут. Запланированы традиционные новогодние ёлки. Особое внимание будет уделено утренникам для детей мобилизованных.