Краснодар, 2 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В городах и районах Краснодарского края на Новый год и в период январских праздников массовые торжества проводить не планируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

Запрет распространяется на праздничные концерты и фестивали, большие театрализованные представления, запуск фейерверков. В обычном режиме будут работать ёлочные базары.

Отменять новогоднюю программы для детей на Кубани отменять не будут. Запланированы традиционные новогодние ёлки. Особое внимание будет уделено утренникам для детей мобилизованных.