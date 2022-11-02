Москва, , 15:05 — REGNUM В период Великой Отечественной войны с лицами, которые вели подрывную деятельность на советской территории, «никто не цацкался». Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался», — написал Медведев.

Он напомнил, что приговор таким лицам «был один — расстрел без суда и следствия»: «Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни».