Москва, 2 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов поддержал решение отдельных регионов России об освобождении мобилизованных граждан от уплаты транспортного налога и считает, что такая мера должна действовать на федеральном уровне, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«Это правильные инициативы, но в итоге мы вновь столкнемся с тем, что одни регионы готовы вводить дополнительные выплаты и льготы, другие — нет, а участники СВО оказываются в неравном положении. Считаю, что необходимо отменять транспортный налог для всех участников СВО и принимать соответствующий закон на федеральном уровне», — сказал депутат.

По его словам, такое решение должно стать шагом к полному упразднению налога для всех граждан.