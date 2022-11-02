Барнаул, , 15:03 — REGNUM По итогам 9 месяцев 2022 года бюджет Алтайского края исполнен по доходам в сумме 111,9 миллиарда рублей, по расходам — 113,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 8 и 15% соответственно, сообщает 2 ноября телеграм-канал правительства региона. Отмечается также

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Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 56,9 миллиарда рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года составил 12%, поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 53,7 миллиарда рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года составил 3%.

Губернатор Виктор Томенко отметил финансовую поддержку муниципальных образований как один из основных приоритетов деятельности правительства Алтайского края. Почти 59 миллиардов рублей будет направлено в муниципалитеты до конца года. В 2021 году сумма финансовой поддержки муниципалитетам составила 41,8 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Алтайского края на текущий, 2022 год, увеличен на 2,032 млрд рублей.

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