Джакарта, , 15:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял главу компании Boeing International Майкла Артура в президентском дворце в Джакарте, сообщает Kompas.

Boeing 737-8 MAX Oleg V. Belyakov

Министр транспорта Индонезии заявил, что компания Boeing является стратегическим партнером в авиационной промышленности.

«Президент Boeing заявил, что Индонезия является важной страной для авиационной промышленности. Поэтому Boeing очень заинтересован и всегда будет оказывать поддержку Индонезии. Конечно, эта поддержка может быть реализована с помощью конкретной политики», — отметил министр транспорта Индонезии.

Глава Индонезии подчеркнул важность сотрудничества и стратегического взаимодействия между Boeing и другими связанными сторонами в Индонезии. В настоящее время существует соглашение между PT Dirgantara Indonesia (PT DI) и Boeing в части проектирования конструкций.

Boeing готов проводить учебные мероприятия в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии объявили о закрытии поисково-спасательной операции после пожара на судне KM Express Cantika 77.

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