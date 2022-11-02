Москва, , 15:02 — REGNUM Россия принимает у себя иностранцев, а в ответ некоторые из них совершают теракты и диверсии. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Er.ru

«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — написал Медведев.

По его словам, в этом же ряду стоит и то, «что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты»: «Я уж не говорю про убийства <…> террористами [киевского режима] наших граждан на нашей территории».