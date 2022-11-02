Донецк, , 15:01 — REGNUM Днем 2 ноября киевская армия обстреливает два района Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

РСЗО HIMARS Pentagon.mil

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Под огнем — Кировский (поселок шахты Абакумова) и Куйбышевский (поселок Горняк) районы города, рассказал военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (1 ноября) противник выпустил по территории республики 210 боеприпасов из РСЗО, артиллерии и минометов. Двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения.