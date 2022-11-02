София, 2 ноября 2022, 15:00 — REGNUM Болгария, чей единственный нефтеперерабатывающий завод принадлежит российской компании «Лукойл», не должна пытаться обойти эмбарго ЕС и продавать третьим странам нефтепродукты, произведенные из российской нефти, заявил представитель Европейской комиссии Дэниел Ферри болгарским журналистам, как передает портал Euractiv.
Ферри подчеркнул, что Болгария получила право использовать российскую нефть до 2024 года в порядке исключения, но это не означает, что она может экспортировать ее и получать прибыль за счет этого исключения.
«Цель исключения состоит в том, чтобы Болгария могла получать поставки, а не продавать импортированную российскую нефть другим странам, будь то в ЕС или за рубежом», — пояснил он.
По-видимому, так Ферри отреагировал на заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова, который накануне сказал, что экспорт российских нефтепродуктов пойдет на пользу всему европейскому рынку и гарантирует безопасность региона. По его словам, Европейская комиссия одобрила перепродажу российского топлива.
Ранее с предложением об отмене запрета на перепродажу российской нефти выступили временный премьер-министр Болгарии Гылыб Донев, а также министры финансов, экономики и энергетики. Все они утверждали, что запрет на экспорт приведет к дефициту на внутреннем рынке, поскольку болгарский нефтеперерабатывающий завод также остановит производство.
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