София, 2 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Болгария, чей единственный нефтеперерабатывающий завод принадлежит российской компании «Лукойл», не должна пытаться обойти эмбарго ЕС и продавать третьим странам нефтепродукты, произведенные из российской нефти, заявил представитель Европейской комиссии Дэниел Ферри болгарским журналистам, как передает портал Euractiv.

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Ферри подчеркнул, что Болгария получила право использовать российскую нефть до 2024 года в порядке исключения, но это не означает, что она может экспортировать ее и получать прибыль за счет этого исключения.

«Цель исключения состоит в том, чтобы Болгария могла получать поставки, а не продавать импортированную российскую нефть другим странам, будь то в ЕС или за рубежом», — пояснил он.

По-видимому, так Ферри отреагировал на заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова, который накануне сказал, что экспорт российских нефтепродуктов пойдет на пользу всему европейскому рынку и гарантирует безопасность региона. По его словам, Европейская комиссия одобрила перепродажу российского топлива.

Ранее с предложением об отмене запрета на перепродажу российской нефти выступили временный премьер-министр Болгарии Гылыб Донев, а также министры финансов, экономики и энергетики. Все они утверждали, что запрет на экспорт приведет к дефициту на внутреннем рынке, поскольку болгарский нефтеперерабатывающий завод также остановит производство.