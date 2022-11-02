Москва, 2 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Для рекордных закупок золота мировыми центробанками существует как минимум два стимула, заявил корреспонденту ИА REGNUM врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Во-первых — золото — это классический защитный актив, спасительная гавань в которую устремляется капитал предвидя мощные финансовые потрясения. При этом динамика цены на золото как правило соответствует макроэкономическим циклам, что дает надежду на ее рост в долгосрочной перспективе.

Сегодня на наших глазах начинает раскручиваться спираль мирового финансового кризиса. В этих условиях огромной инфляции, Центробанки вынуждены использовать золото как защиту от обесценивания национальных валют.

Во-вторых, физическое золото невозможно заблокировать по чьей-то злой воле (конечно же при условии его хранения в собственных хранилищах). Все страны мира получили горький урок, когда валютные резервы России вдруг в одночасье оказались заморожены западными странами.

При этом периодически поднимаемый вопрос об их возможном изъятии (конфискации) еще больше усиливает произведенный эффект. По всей видимости, этот урок был хорошо усвоен. Мировые Центробанки сегодня активно диверсифицируют свои валютные резервы, используя золото как защиту от геополитических рисков.

Но хотелось бы обратить внимание и на еще один момент. Значительная часть из этих 400 тонн драгоценного металла приходится на неустановленных (то есть неизвестных) покупателей. Эта ситуация является своеобразным маркером общемировой напряженности.

В обычные времена информация о золотых запасах большинства стран мира была как правило общедоступна. Однако сегодня в мире, где правит бал недоверие и подозрительность, многие страны предпочли не сообщать публично о своих стратегических решениях.

И вернется ли мир когда-то к прежнему уровню доверия и открытости — это еще очень большой вопрос», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объемы закупок золота в III квартале 2022 года оказались поистине рекордными — почти 400 тонн. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), это является абсолютным максимумом с 1967 года.

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