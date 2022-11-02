Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В Ростовской области развернули две стоянки для грузовиков, следующих в Крым. С Дона на полуостров отправлено уже почти 800 фур. Об этом в своём телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

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«Чтобы не возникало заторов, в нашем регионе действуют две площадки накопления транспорта. Здесь централизованно формируются автоколонны. Обе площадки расположены вдоль федеральной трассы А-280. Всего за несколько дней сформировано в колонны и отправлено около 800 большегрузов», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

В Ростовской области работает горячая линия по формированию транзитных колонн в Крым. Интересующие вопросы можно задать по телефону +7 (800) 201-56-38.

ИА REGNUM напоминает, что стоянки в связи с временным ограничением движения грузовиков по Крымскому мосту организованы и на Кубани. Чуть более 300 грузовиков ожидают очереди на Керченскую паромную переправу.