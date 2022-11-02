Иркутск, , 14:56 — REGNUM Прокуратура Свердловского района Иркутска известила 2 ноября о проверке по факту получения травмы головы 9-летним школьником.

Детская горка

По предварительным данным, мальчик упал накануне, днем при катании с горки во дворе жилого дома на улице Безбокова, за его состоянием следят врачи. Причины произошедшего устанавливаются.

По итогам при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле, во время игры на стадионе «Лабиринт», на 9-летнего мальчика упали футбольные ворота.

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