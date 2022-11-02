Рига, , 14:56 — REGNUM Ждать помощи русской общине Латвии сейчас неоткуда, потому что с Россией сегодня воюет весь Запад, а в Москве на отношения с Ригой смотрят «прагматично», отметил в своем комментарии 2 ноября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя очередные «школьные» репрессии Риги.

Букварь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, представители «Центра госязыка Латвии« отстранили от работы пятерых педагогов русской школы в Саласпилсе из-за «недостаточных знаний латышского языка».

Читайте также: В разгар учебного года в Латвии отстранены от работы учителя русской школы

« Российские СМИ сообщают, что в разгар учебного года в Латвии началось отстранение от работы учителей школ с преподаванием на русском языке по причине «недостаточных знаний латышского языка». Звучит нелепо, но ничего странного в этом нет: режим шовинистов не способен руководствоваться здравым смыслом.

Пострадали дети, пострадали русские учителя; всё это останется в памяти русской общины Латвии. Эта община разрознена, и не может не быть разрознена после тридцати лет целенаправленного давления на неё латышских этнорадикалов и их западных хозяев, но по некоторым вопросам, и право говорить и учиться на родном языке в их числе, она ещё может собраться. И она обязательно соберётся! И школы в Латвии из латышских школ с преподаванием части предметов на русском языке, какими они являются сегодня, ещё превратятся опять в русские школы. Но это произойдёт не раньше, чем нам удастся вернуть эту страну из неофашистского тоталитаризма в реальную демократию с честным политическим представительством русских.

Очередная волна репрессий в отношении наших соотечественников, проживающих в Латвии, свидетельствует о возрастающем страхе этнорадикалов и их подстёгиваемой этим страхом ненависти к России и русским. Из той же серии — выделение правительством Латвии всё новых и новых средств на военную помощь киевскому режиму. На это уже ушло две пятых военного бюджета Латвии. За латвийским режимом, лидирующим по этому показателю среди правительств стран НАТО, идут режимы Эстонии (37%) и Литвы (16,7%).

Как это ни печально констатировать, но ждать помощи русской общине Латвии неоткуда: с русскими и Россией сегодня воюет весь совокупный Запад, а в Москве на отношения с Ригой смотрят «прагматично»: наращивают торговлю, укрепляя бюджет воюющей против нас страны. Кстати говоря, те русские Латвии, которые включились в войну Запада с Россией, участвуют и в репрессиях против образования на русском.