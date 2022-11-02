Тюмень, 2 ноября 2022, 14:56 — REGNUM В Тюменской области расходы на проведение выборов губернатора в 2023 году запланированы в размере672 974 000 рублей. Это следует из проекта регионального бюджета, который ещё предстоит утвердить депутатам областной думы.

Александр Моор
Александр Моор
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Отметим, что действующий глава региона Александр Моор пока не заявлял о желании вновь баллотироваться в губернаторы. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что «принимать такое ответственное решение нужно, понимая, что у тебя есть поддержка жителей региона и поддержка главы государства».

Напомним, Александр Моор был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.