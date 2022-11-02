Москва, , 14:55 — REGNUM Обвиняемая в убийстве политолога Дарьи Дугиной жительница территории б. УССР Наталья Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Об этом 2 ноября рассказали в суде.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

«Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

При этом уточняется, что Вовк обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти, за что ей грозит о 8 до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа политолог Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, позднее стало известно, что за этим терактом стоит СБУ.