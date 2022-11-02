2 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Центра общественных связей ФСБ Российской Федерации о том, что в Крыму предотвратили диверсию, которая готовилась агентом СБУ на объекте энергетической инфраструктуры.

Оксана Переможенко, , 15:11 — REGNUM В Крыму предотвратили диверсию, которая готовилась агентом СБУ на объекте энергетической инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, задержали жителя территории бывш. УССР 1978 года рождения, которого подозревают в подготовке диверсии. Он был завербован спецслужбами киевского террористического режима.

У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкцию по их применению, а также схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

В случае повреждения ЛЭП без электроснабжения могли остаться более пяти тысяч потребителей, включая объекты социально значимой инфраструктуры.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что террористов киевского режима нужно наказывать самым строгим образом.

«Двадцатку ему выписать, чтобы было время подумать над своим поведением», — призвал Александр.

«Эту нечисть, как мне кажется, долго чистить придётся», — задумался Владимир С.

«Надо по ТВ крутить, чтоб все увидели, что всё равно найдут и на нары лет на 20», — призвал zzz zzz.

«Зачем он это делает? Зачем ему это? Уроды, сколько их ещё таких вот?» — не выдержала Гульназ.

«Боюсь, всех их не зачистить и не рассекретить! После Великой Отечественной войны их выявляли, разоблачали, но так до конца и не зачистили! Потом «спасибо» Хрущеву, который амнистировал всех пособников нацистов и выпустил на свободу. Теперь эти гнилые семена дают всходы. Беда ещё в том, что западенцев (жителей западных территорий б. УССР. — О. П.) селили в исконно русские земли и города [на территории б. УССР]! Вот и результат», — пишет Виля Х.

«Жаль, что только присядет. А наша служба безопасности — молодцы! Желаю им хорошей службы и продолжать также эффективно раскрывать все подобные случаи!» — написал Ilya.

«Прощавай (прощай. — М. Р.), дядя. Сядешь надолго, если не навечно», — добавил Мне не жаль.

«Видимо, без света и воды, им недостаточно сидеть», — задумался Марио, видимо, подразумевая бандеровцев.

«Нужно больше огласки за такие преступления. Наказание самое строгое. Чтобы желание у других отбить. Чтобы даже мысли об этом боялись. Нужно ужесточение наказания за попытку совершить преступление и, тем более, за совершение», — комментирует «Я не знаю».

«После [Великой Отечественной] войны так и не вычистили. Просто должны быть условия, чтобы боялись высунуться», — пишет Natalia.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Крым с приходом России расцвёл, заиграл огнями и красками, после той стафилококковой помойки которой был при щеневмерле (киевском режиме. — О. П.), и ведь находятся лишенцы, которым хочется жить на помойке», — не понимает один из участников обсуждения.

«Надо судить, и чтобы народ видел или слышал, какое пожизненное? Только приговор, согласно военному времени, иначе нельзя, да и другим неповадно будет», — считает Жанна.

«Надеюсь, с ним поступят, по закону военного времени», — отметила Золотая рыбка.

«Гаденыши не успокоятся, на что только надеются?» — не понимает Тата.

«Показательный суд и 25 лет без права досрочки… Пусть лес валит…» — подытожил Sergei.

«О чем думают эти нелюди?» — возмутилась Анна.