Москва, 2 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В ближайшее время в РФ сохранится повышенный запрос на текстильную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, владелец компании по производству корпоративной одежды, депутат Казанской городской думы Михаил Кузнецов («Партия роста»). Так он прокомментировал информацию о том, что производство домашнего текстиля в РФ в III квартале 2022 года увеличилось на 20% по сравнению со II кварталом, а импорт данной продукции вырос на 34%.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Огромное количество запросов на домашний текстиль, а также любую одежду от футболок и носков до термобелья, дождевиков и сальников начали поступать на швейные производства в период частичной мобилизации, — сказал Кузнецов. – Запросы идут как по линии Минпромторга на предмет производственных возможностей, так и по линии частных предпринимателей, которые участвуют как спонсоры в данных закупках. Рост импорта текстиля я также связываю с данным направлением поставок, так как, во-первых, в России не так много производств, чтобы закрыть потребности целиком, а во-вторых, зачастую сбор осуществляется в течение очень короткого времени — одной недели, в таком случае бывает проще привести текстиль из Узбекистана или Турции».

Как полагает Кузнецов, повышенный запрос на подобный вид продукции сохранится в ближайшее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 20 фабрик и заводов Краснодарского края перепрофилируются и увеличивают объем выпуска продукции для СВО.