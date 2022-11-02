Уфа, 2 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над брянским «Динамо» в матче 1/16 финала пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Anatol Эмблема футбольного клуба «Уфа»

Единственный гол в матче забил нападающий «Уфы» Эгаш Касинтура на девятой минуте. А на 62‑й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления защитника Сергея Евтушенко.

Следующий соперник «Уфы» в Кубке России определится по итогам жеребьёвки.

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