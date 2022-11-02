Москва, 2 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Сближению с Ираном способствует география Евразийского экономического союза (ЕАЭС), система транспортных путей а также наличие исторических торговой экономических связей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артём Савостицкий.

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«Смысл создания зоны свободной торговли заключается в том, что договаривающиеся стороны снижают или отменяют таможенные пошлины по согласованному списку товаров.

Начало переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном было одобрено президентами стран еаэс ещё в 2016 году. Тогда переговоры затянулись в том числе из-за противодействия со стороны США и ЕС, в итоге договор о временной ЗСТ сроком на 3 года был подписан в 2018 году, а вступил в силу только в 2019 году.

Переговоры тогда затянулись в том числе и по причине длительного согласования перечня товаров и размера таможенных пошлин.

Действие временного соглашения закончилось 27 октября 2022 года — теперь страны переходят постоянному режиму.

С точки зрения диверсификации внешней торговли Иран должен стать балансирующим элементом для всех стран евразийского экономического союза. В участии Ирана заинтересована не только Россия, например, свой интерес имеет Армения, которая уже имеет с Ираном собственную свободную экономическую зону «Мегри».

В рамках ЗСТ страны ЕАЭС получают тарифные преференции на сельскохозяйственную продукцию, кондитерские изделия, а также металлы, косметику и отдельные виды механического оборудования.

Иран, в свою очередь, получит возможность снизить пошлины на овощи, фрукты, строительные материалы, посуду, ковры и некоторые изделия из цветных металлов.

Евразийская экономическая комиссия постоянно обращается к бизнесу стран ЕАЭС с призывами более активно пользоваться открывающимися возможностями и активнее выходить на иранский рынок.

Снятие таможенных барьеров во многом связано с тем, что Каспийский регион становится одним из центров развития нового транспортного коридора «Север-Юг», который должен работать в связке с концепцией развития Северного морского пути», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран подпишут в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил 1 ноября премьер-министр РФ Александр Новак.

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