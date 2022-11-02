Москва, 2 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Россия довольно сильно интегрирована в мировую экономику, и просто так, без последствий для большинства стран мира, взять и «отменить» ее нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о сентябрьском сокращении экспорта германских товаров в РФ, а также российских поставок в ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Товарооборот со странами Европы заметно снизился вполне закономерно: правительства стран декларируют экономическую изоляцию России, — сказал Ковригин. — Однако, хотим мы того или нет, Россия довольно сильно интегрирована в мировую экономику, и просто так, без последствий для большинства стран мира, взять и «отменить» нашу страну нельзя. Надо учитывать, что отчет Федерального статистического ведомства в данном случае не учитывает параллельный импорт. Поэтому мы не можем говорить точно о заметном падении экспорта германских товаров в Россию. Объемы параллельного импорта никто не считает. Уверен, и для немецкого бизнеса есть схемы и механизмы обхода официальных санкций. Так что товароооборот России и Германии до нуля не упадёт никогда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что в отношениях между Россией и Германией произошёл «эпохальный разрыв».