Петрозаводск, , 15:06 — REGNUM Работники училища олимпийского резерва в Кондопоге (Республика Карелия) перечислили мобилизованным более 170 тыс. рублей. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Спортивное училище организовало сбор средств и гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и добровольцев. Инициаторами стали олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин, чемпион России по лыжному двоеборью Виталий Иванов и игроки молодежной хоккейной команды «СКА-Карелия». Они записали видеообращение, приглашая присоединиться всех неравнодушных к сбору.

За октябрь училище олимпийского резерва собрало 173,5 тыс. рублей. Их направят в благотворительный фонд «Живой город», чтобы затем они пошли на закупку вещей, лекарств и амуниции для мобилизованных.

Вместе с тем сотрудники училища продолжают принимать вещи для военнослужащих. Сделать свой вклад в помощи мобилизованным можно в пункте на базе училища.

Напомним, что ранее в регионе собрали почти десять тонн гуманитарной помощи в региональном отделении «Союза женщин России». Вещи направят в воинские части в Ленинградской области.

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