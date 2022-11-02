Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Органы юстиции в Молдавии возглавили бывшие сотрудники международных НПО и Фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), заявил 2 ноября журналистам экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Органы юстиции в Молдове контролируются извне. У нашей страны сегодня нет независимого правосудия», — сказал Додон.

По его мнению, президент страны Майя Санду, а также руководители ведомств якобы контролируются посольствами западных стран. Он назвал это «предательством» интересов Молдавии.

Стоит отметить, что в администрации президента Молдавии в апреле 2021 года признали, что ряд работников у них получают деньги в фонде Конрада Аденауэра, находящемся в Германии. Санду также признала, что является гражданкой Румынии.

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