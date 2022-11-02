Москва, , 14:50 — REGNUM Маловероятно, что 2023 год станет в России временем роста ипотеки и рынка жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Косвенной причиной повышения требований к размеру первоначального взноса является резкое охлаждение рынка жилья. Банки понимают, что жилье, которое при ипотеке становится гарантией возврата кредита в виде залога, в случае неисполнения обязательств не факт, что удастся быстро реализовать. Особенно это касается малоликвидных многокомнатных квартир, — сказал Ковригин. — Не думаю, что 2023 год станет временем роста ипотеки и рынка жилья. Нас пока ещё ожидает длительный период нестабильности и непредсказуемости. Поэтому в следующем году возможно даже еще большее ужесточение требований к потенциальным заёмщикам по ипотеке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, из-за чего российские банки всё строже ужесточают требования к ипотечным заёмщикам.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки в РФ всё сильнее ужесточают требования к заёмщикам — эксперт