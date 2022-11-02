Ставрополь, , 14:49 — REGNUM В Ставропольском крае одно из предприятий планирует перепрофилировать производство под выпуск бронежилетов. Опытный образец продукции в настоящее время проходит экспертизу в Москве. По её результатам будет принято решение о запуске массового производства, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На народные деньги закупаются тепловизоры, хорошие летательные аппараты, бронежилеты, боевая медицина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вопрос перепрофилирования предприятий промышленности Ставрополья под выпуск необходимой для армии продукции был рассмотрен на заседании межведомственного штаба по вопросам поддержки мобилизованных и их семей.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ивана Ковалева, уже налажен выпуск спальных мешков, предметов экипировки, в том числе термобелья и теплой одежды, карематов — специальных ковриков. В настоящее время планируется дополнить этот ассортимент бронежилетами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье начали изготавливать печки-буржуйки для обогрева военнослужащих и рюкзаки.