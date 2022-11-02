Ставрополь, 2 ноября 2022, 14:49 — REGNUM В Ставропольском крае одно из предприятий планирует перепрофилировать производство под выпуск бронежилетов. Опытный образец продукции в настоящее время проходит экспертизу в Москве. По её результатам будет принято решение о запуске массового производства, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Вопрос перепрофилирования предприятий промышленности Ставрополья под выпуск необходимой для армии продукции был рассмотрен на заседании межведомственного штаба по вопросам поддержки мобилизованных и их семей.
По словам министра энергетики, промышленности и связи Ивана Ковалева, уже налажен выпуск спальных мешков, предметов экипировки, в том числе термобелья и теплой одежды, карематов — специальных ковриков. В настоящее время планируется дополнить этот ассортимент бронежилетами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье начали изготавливать печки-буржуйки для обогрева военнослужащих и рюкзаки.