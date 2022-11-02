Уфа, , 15:08 — REGNUM 270 тысяч тонн продовольственной продукции в Башкирии было отправлено за девять месяцев 2022 года на экспорт. Об этом 2 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

Он сообщил, что это на 13% больше, чем в прошлом году.

Глава региона отметил, что Башкирия полностью закрывает свои потребности в продовольствии.

«Конечно, нам благоприятствовала погода. Но мы бы не получили отличный урожай, если бы не вкладывались в техническую модернизацию отрасли, покупку удобрений. По объему господдержки аграриев Башкирия — на пятом месте в стране. Ежегодно мы направляем в АПК порядка семи млрд рублей, в том числе три млрд из республиканского бюджета», — напомнил глава региона.

Он добавил, что в республике софинансируют приобретение племенного скота, производство мяса и молока. Глава региона также сообщил, что каждый год из федерального бюджета Башкирия получает около 1,5 млрд рублей на создание комфортных условий жизни на селе.

Хабиров напомнил, что более 700 работников агропромышленного комплекса региона отправились защищать нашу Родину.

«Многие из них пошли по зову сердца, не дожидаясь повестки. Они — настоящие герои. Благодарю руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств за активную помощь мобилизованным и их семьям», — сообщил глава региона.

Он поблагодари аграриев Башкирии за их труд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Башкирии был собран рекордный за последние 30 лет урожай зерновых — 5,2 млн тонн.