Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Совет главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена не иметь никаких оговорок в отношении размещения ядерного оружия на территории страны при вступлении в НАТО внес раскол в политические круги Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

Так, Социал-демократы уже дали понять, что настроены критически к таким заявлениям.

«Я хочу, чтобы правительство ясно дало понять, что оговорка [о неразмещении ядерного оружия при вступлении в НАТО], остается в силе, в противном случае это очень беспокоит», — заявил в интервью SVT Морган Йоханссон, представитель Социал-демократов по внешней политике.

Когда прошлой весной социал-демократическое правительство Швеции подавало заявку в НАТО, оно было связано с обещанием не допускать ядерного оружия и постоянных баз на территории скандинавской страны. Тогда ныне правящие Умеренные это поддержали. Но после того, как главнокомандующий Бюден сказал, что у Швеции изначально не должно быть никаких оговорок в отношении ядерного оружия, новое правительство, похоже, готово изменить позицию по ядерному вопросу, отмечают журналисты.

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