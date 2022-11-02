Донецк, , 14:49 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватую. Об этом 2 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) ио во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Помимо того, отмечается, что в 14:20 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 14:30 — четыре снаряда калибра 152 мм оп Кировскому району Донецка и в 14:35 — три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что киевские боевики выпустили за сутки девять снарядов по промышленной зоне города Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции.