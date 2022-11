Нью-Йорк, США, , 14:49 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix решил не продлять на третий сезон фэнтезийный подростковый сериал «Судьба: Сага Винкс». Об этом 2 ноября сообщает портал Screen Rant.

Пульт Netflix Brian Cantoni

О закрытии проекта объявил шоураннер (главный продюсер) проекта Брайан Янг. Он не стал называть причины, по которым руководство потокового сервиса приняло соответствующее решение, но отметил, что для него новость стала «особенно тяжелой». При этом Янг поблагодарил платформу за «удивительные четыре года», которые он провёл на съёмочной площадке.

Напомним, премьера сериала «Судьба: Сага Винкс» состоялась 22 января 2021 года, второй сезон шоу Netflix выложил на свой сайт 16 сентября 2022-го. В основу проекта лёг популярный мультсериал «Клуб Винкс».

