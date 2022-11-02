Москва, , 14:48 — REGNUM В условиях непредсказуемых векторов дальнейшего развития экономики российские банки всё сильнее ужесточают требования к ипотечным заёмщикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Ипотека

«Скоринговая система банков, рассматривающая надёжность заёмщика, тоже становится жестче в плане требований, — сказал он. — В таких условиях для банков долгосрочное кредитование под относительно невысокий процент становится менее выгодным из-за непредсказуемости курса рубля и показателей экономического развития на долгосрочную перспективу. Самый большой риск представляют для банков необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты».

Именно поэтому, как пояснил Ковригин, банки не стремятся снижать проценты по ипотечным кредитам вслед за ключевой ставкой (а некоторые даже повысили в среднем на один процент) и ужесточают требования по первому взносу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, какое будущее ждет ипотечный рынок РФ в 2023 году.

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