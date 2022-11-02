Москва, 2 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Правительство РФ 2 ноября известило о выделении более четырёх миллиардов рублей на ликвидацию химических загрязнений в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Правительство Иркутской области План мероприятий по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском рассчитан до конца 2024 года

Выделенные средства направят на демонтаж заводских сооружений и емкостей с накопленными отходами бывшего предприятия «Усольехимпром», а также на строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений.

Всего предстоит очистить более 600 га.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу обезвредить и ликвидировать все накопленные отходы, очистить загрязненные территории в Усолье-Сибирском. После закрытия предприятия копившиеся десятилетиями отходы были оставлены в подземных резервуарах, из-за опасности утечек в городе был введен режим ЧС. Сейчас завершен комплекс первоочередных действий, который позволил устранить угрозу экологической катастрофы и снять режим ЧС.

Глава российского правительства Михал Мишустин отметил, что после завершения работ на месте предприятия построят экотехнопарк, в котором будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сравнила «Усольехимпром» с экологическим Чернобылем и назвала самым ярким примером безобразного поведения собственника. Рекультивация последствий работы предприятия, ведущего свою историю с 1936 года, потребует миллиарды бюджетных рублей.

Работы по демонтажу зданий на промплощадке бывшего ООО «Усольехимпром» в Иркутской области завершатся в ноябре 2022 года.

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