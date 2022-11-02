Москва, 2 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В 2023 году российский рынок ипотеки будет зависеть от государственных программ поддержки жилищного строительства и льготных кредитов с субсидируемыми государством ставками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что жителям РФ стало все труднее получить ипотечный кредит с минимальным взносом.

Ипотека

«Ипотечный кредит без первого взноса существенно увеличивает кредитный риск, и нарастание количества таких кредитов создавало угрозу формирования пузыря в России, аналогичного послужившему причиной кризиса в 2008 году на ипотечном рынке США, — сказал Цыганов. — Именно это побудило Банк России ввести дополнительные регуляторные меры по снижению заинтересованности коммерческих банков в выдаче таких кредитов. В итоге риск-аппетит действительно снизился, и предоставление кредитов с минимальным первоначальным взносом и «субсидируемой» застройщиком ставкой (но с учетом завышенной стоимости квартиры) практически прекратилось. Сейчас началось предоставление траншевой ипотеки, которая позволяет серьезно уменьшить платежи в первые месяцы ипотечного кредита на новостройки, но кредитные риски растут и здесь».

Это, как полагает Цыганов, очевидно, потребует дополнительных мер регулирования ипотечного кредитования с целью обеспечения стабильности на финансовом рынке.

«В 2023 году российский рынок ипотеки будет зависим от государственных программ поддержки жилищного строительства и льготных кредитов с субсидируемыми государством ставками. Объективно сохраняющийся потенциальный спрос на жилье при помощи государства поддержит рынок ипотеки в 2023 году», — полагает Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что экономическая ситуация отразилась на российском рынке ипотеки в 2022 году.