Стокгольм, 2 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Швеции увеличит ассигнования судебной системе почти на пять миллиардов крон (порядка 500 млн долларов США) в предстоящем законопроекте о бюджете, сообщается в пресс-релизе правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Как передает новостная служба TT, деньги планируется инвестировать в различные мероприятия в течение следующих трех лет, из них 1,4 млрд — в 2023 году.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер (Умеренные) на пресс-конференции заявил, что сейчас правительство проводит «крупнейшее наступление на организованную преступность в политической истории Швеции».

»Преступность — это системная угроза. Например, распространяется культура молчания, а это значит, что люди не смеют разговаривать с полицией и прокуратурой», — сказал министр.

По мнению правительства, помимо прочего, численность полиции должна увеличиться с той целью, чтобы Швеция достигла среднего показателя по ЕС. В дополнение к этому несколько других органов, в том числе Служба безопасности Швеции, Управление по борьбе с экопреступлениями и прокуратура, получат дополнительные ресурсы.