Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM 3 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный форум «Индия — Россия. Единство в многообразии». Он приурочен к 550-летию путешествия Афанасия Никитина в индийское государство Бахмани и посвящен историко-культурному взаимодействию России и Индии.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Форум объединит отечественных и зарубежных специалистов в области истории, культурологии, филологии, географии, политологии, регионоведения и изобразительного искусства для укрепления международного сотрудничества и обмена опытом. Участники обсудят историю становления российско-индийских отношений, взаимодействие культур России и Индии, а также специфику преподавания в российских и индийских вузах.

В рамках форума будет представлена международная выставка-конкурс «Хождение за три моря: 550 лет путешествия Афанасия Никитина в Индию».