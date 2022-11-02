Воронеж, , 14:46 — REGNUM Виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере признаны судом бывший руководитель департамента культуры Воронежской области и директор средней школы искусств Воронежа №11. Решение вынес Центральный районный суд Воронежа 2 ноября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд счёл доказанным, что Эмилия Сухачева и Алексей Дорохин похитили 870 тысяч рублей, выделенные из бюджета на подготовку благотворительного бала «Рождественские встречи», который состоялся 13 января 2019 года.

Центральный районный суд Воронежа назначил Сухачевой наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать определенные должности на срок три года, Дорохину суд назначил наказание в два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Решение суда может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Сухачева была задержана в июле 2019 года, спустя несколько дней после увольнения с поста главы департамента культуры.