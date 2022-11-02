Подгорица, , 14:46 — REGNUM Совокупный дефицит бюджета Черногории за девять месяцев текущего года составил 36 миллионов евро или 0,7 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) и ниже плана в 140,1 миллиона или 79,6 процента из-за медленной реализации государственных закупок.

Бюджет 401(K) 2012

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит бюджета ниже на 29,3 миллиона евро, или на 44,9 процента», — показали данные Минфина об исполнении бюджета за девять месяцев.

В министерстве сообщили, что в сентябре дефицит бюджета составил 26,5 миллиона евро, или 0,5 процента ВВП, что на 16 миллионов больше запланированного.

Выручка за девять месяцев 2022 года увеличилась на девять процентов

«Выручка за девять месяцев также выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составляет 121,1 млн евро или 9,1 процента», — уточняется в отчете.

По мере добавления, тенденция хороших сборов налога на добавленную стоимость (НДС) продолжается.