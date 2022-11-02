Москва, 2 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Зафиксированное в России снижение средней цены смартфона во многом связано с изменением структуры рынка мобильных телефонов, на котором сменились лидеры и стала проявляться сберегательная модель потребления со стороны жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Смартфон

«Кто-то отложил покупку нового гаджета, кто-то купил более простой и дешевый телефон из-за желания сэкономить, а кто-то — из-за опасений по поводу проблем с обслуживанием техники из-за сворачивания деятельности официального представительства производителя в России, — сказал экономист. — В итоге прошлогодние лидеры (Apple, Samsung) уступили место в России китайским производителям, которые таким образом получили возможность расширить свое присутствие в РФ. В дальнейшем старение техники, ее поломки вызовут потребность в замене и приобретении новых мобильных телефонов, и это повлияет на рост рынка по количеству проданных аппаратов».

Но, как подчеркнул Цыганов, в отношении цен прогноз сделать сложнее из-за пока еще настороженного отношения к качеству новых производителей на фоне возможных поставок по каналам параллельного импорта, снижения располагаемых доходов населения и определенных инфляционных ожиданий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в РФ и может окончательно покинуть российский рынок.