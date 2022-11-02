Москва, , 14:45 — REGNUM Летом 2022 года Роспотребнадзор провел исследования чистоты воздуха в салонах московских электробусов, результаты которых показали, что опасных и вредных веществ не было обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

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Специалисты замеряли воздух в часы пик и в обеденное время на популярных маршрутах, проводили исследования в разных частях салона при разном числе пассажиров и изучали санитарно-гигиенические, санитарно-химические, токсикологические и микробиологические исследования проб воздуха. Специалисты не нашли таких веществ, как оксид углерода, диоксид азота, метан, аммиак, ацетон, бензол, толуол и других.

«В Москве более тысячи инновационных электробусов. Мы крайне внимательно следим за качеством уборки и дезинфекции нашего транспортного парка — такую задачу нам поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря нашим мерам поездки в наземном городском транспорте Москвы безопасны и комфортны. Это подтверждают и недавние исследования Роспотребнадзора, которые не обнаружили вредных веществ в московских электробусах», — цитирует пресс-служба главу департамента Максима Ликсутова.