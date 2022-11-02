Стокгольм, 2 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Один из чиновников шведского региона Вестра-Гёталанд отправил списки секретных сотрудников незашифрованными электронными письмами. Об инциденте местные власти сразу же сообщили в Службу безопасности Швеции, пишет газета Göteborgs-Posten.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В свою очередь региональный менеджер по безопасности Петер Тумар указывает, что информация не должна была быть отправлена по электронной почте, независимо от того, была она зашифрована или нет.

«Это также признается небезопасным. Риск заключается в том, что они утекут. Мы знаем, что у Outlook, например, иностранный владелец — и куда же тогда попадает информация?», — прокомментировал Тумар.

Информация классифицируется как «частично секретная». Согласно определению Службы безопасности Швеции, это означает, что раскрытие таковой информации может нанести незначительный ущерб безопасности Швеции.